Champions League: Bayernfrauen erkämpfen 2:1 gegen FC Rosengard

Die Auftaktpartie in der Champions League entpuppte sich für die für die Mannschaft von Alexander Straus zu einem ziemlichen Geduldsspiel. Nach einem 1:1 zur Pause sorgte Linda Dallmann nach rund einer Stunde für den erlösenden Siegtreffer.

Ausgeglichene erste Halbzeit trotz Bayern-Vorteilen

Eigentlich hatten die Bayernfrauen von Beginn an gezeigt, wer hier zu Hause ist. Sie erarbeiteten sich gute Chancen. So köpfte Jovana Damnjanović den Ball nach einer Eckballhereingabe (20.) an den linken Pfosten. Fast wie aus dem Nichts nickte auf der anderen Seite Loreta Kullashi (25.) aus kurzer Distanz ein zum 1:0. Maximiliane Rall spitzelte die Kugel aus spitzem Winkel (28.) noch knapp am langen Eck vorbei. Dann schlug eine scharfe Hereingabe von Carolin Simon als Aufsetzer (35.) im langen Eck zum Ausgleich ein. Die Münchnerinnen blieben am Drücker, konnten jedoch bis zur Halbzeitpause nicht nachlegen.

Nervosität nach dem Führungstreffer

In der zweiten Hälfte wurde das Münchner Offensivspiel deutlich variabler und gefährlicher. In der 57. Minute knackten die Münchnerinnen das Abwehrbollwerk und Dallmann stand goldrichtig. Sie drückte das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Hinten mussten sie nur bei einem Lattenkracher durch Ria Öling (73.) kurz zittern. Wenig später regten sich der Münchner Trainer Straus und seine Spielerin Lina Magull noch gehörig über Schiedsrichterentscheidungen (77., 78.) auf und kassierten dafür jeweils eine gelbe Karte. Durch ein regelrechtes Powerplay schafften es die Bayernfrauen anschließend, den knappen Sieg über die Zeit zu bringen.