Champions League: FC Bayern erwartet heiße Nacht in Belgrad

Zwischen Rhythmus und Regeneration - Flick wägt ab

Ein Extra-Lob hatte Goretzka für seinen Coach parat;: "Hansi kommuniziert viel mit den Spielern, holt alle mit ins Boot", sagte er. Flick selbst wollte sich noch nicht festlegen, mit welcher Aufstellung er in die Partie gehen will. Mit Jérôme Boateng habe er eine Option mehr in der Innenverteidigung. Thiago sei mit einer Verletzung am Handgelenk zwar leicht angeschlagen, aber einsatzbereit. Nur David Alaba fehlt in Belgrad. Seine Frau ist hochschwanger. Der Österreicher blieb deshalb in München.

Wer in der Startelf stehen werde, willö Flick erst am Spieltag entscheiden: "Ich halte mir alle Optionen offen. Viele Spieler brauchen einen Rhythmus, aber manchmal auch Regeneration. Deshalb müssen wir alles genau abwägen. Aber klar ist: Wir wollen den Gruppensieg klar machen, auch in diesem Stadion bei dieser Atmosphäre."