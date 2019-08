Champions League: Bayern trifft auf Tottenham, Piräus, Belgrad

Modus und Spieltermine

Die ersten Gruppenspiele der neuen Champions-League-Saison finden am 17. und 18. September statt. Letzter Gruppenspieltag ist am 10. und 11. Dezember. Die acht Gruppensieger und acht Gruppenzweiten ziehen ins Achtelfinale ein, die Gruppendritten in die K.o.-Phase der Europa League. Für die Gruppenvierten ist die Europacup-Saison beendet.

Die Achtelfinalpaarungen werden am 16. Dezember ausgelost und zwischen dem 18. Februar und 18. März ausgetragen. Das Champions-League-Finale findet am 30. Mai im Atatürk Olympia Stadion von Istanbul statt.