Champions League: Bayern-Frauen wollen gegen Lyon liefern

Nach dem knappen 0:1 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg und zuvor gegen die Französinnen in der Königsklasse, soll es gegen Olympique Lyon am Mittwoch (21 Uhr) wieder ein Erfolg werden. "Wir wollen die Dominanz wieder auf den Platz bringen", sagt Giulia Gwinn, die sich nach langer Verletzungspause wieder auf einem guten Weg sieht.

Die Mannschaft will damit eine deutliche Reaktion zeigen, um einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde zu machen. "Jetzt packen wir noch mal was drauf," kündigte die 22-Jährige selbstbewusst an.

Auch Trainer Jens Scheuer zeigt sich optimistisch, denn in Lyon habe man "am Ende unglücklich verloren". Das Spiel wurde analysiert und die Schlüsse gezogen, "die uns auch wieder weiter nach vorne bringen". Der Coach ist überzeugt, "wenn wir es schaffen die Intensität hochzuhalten, werde man auch belohnt werden".

Kurve zeigt eindeutig nach oben

Mit der Personalsituation aufgrund von Verletzungen ist Scheuer noch nicht ganz glücklich: "Wir haben Spielerinnen die nicht auf 100 Prozent sind," führt Bayerns Frauencoach aus. Gegen Wolfsburg habe man aber gezeigt, "dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind." Die Talsohle von vor drei, vier Wochen sei durchschritten, denn "die Kurve geht eindeutig wieder nach oben".

Mit dabei ist wieder Martina Hegering, "nach einer langen Leidenszeit", sagt Scheuer. Allerdings werde sie nicht gleich über die 90 Minuten gehen. Die Innenverteidigerin wurde kurz zuvor in den 26-köpfigen Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die WM-Qualifikationsspiele in Braunschweig gegen die Türkei am 26. November sowie vier Tage darauf in Faro gegen Portugal berufen.