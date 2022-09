Champions League: Bayern-Frauen fehlt noch die Lockerheit

Mit einer guten Ausgangsposition und Selbstbewusstsein starten die Münchnerinnen in das Rückspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Real Sociedad San Sebastian. Am Donnerstag ab 19 Uhr (BR24 berichtet live in Einblendungen) ist das Topteam aus Spanien zu Gast in München. Bei Stürmerin Linda Dallmann zeigt sich trotz des nur knappen Vorsprungs keine Nervosität, sie hat ein "sehr sehr gutes Gefühl für morgen".

Baustelle Chancenverwertung

Trainer Alexander Straus wünscht sich im Rückspiel eine bessere Chancenverwertung: "Wären wir effektiv gewesen in Spanien, wäre das Spiel morgen schon entschieden." Straus relativierte seine Kritik jedoch gleich wieder: "Aber wenn man gegen die zweitbeste Mannschaft Spaniens so spielt, kann ich nicht unzufrieden sein."

Beide Mannschaften haben noch Siegchancen

Trotz der starken Leistung der Münchnerinnen ist am Donnerstag in München für beide Mannschaften noch viel drin. Und so müssen die Gastgeberinnen eine Topleistung bringen, um auch die zweite Partie für sich zu entscheiden. Dallmann glaubt, dass der Schlüssel zum Erfolg in den Köpfen der Bayern-Spielerinnen liegt: "Ich glaube, dass wir selbst manchmal ein bisschen überkritisch sind."

Sie und ihre Teamkolleginnen würden es immer möglichst perfekt machen wollen und sich damit oft selbst im Weg stehen. "Die Lockerheit aus dem Training fehlt noch ein bisschen," resümierte Dallmann. Dallmann wird am Donnerstag in der Startelf stehen und auch Sarah Zadrazil ist wieder fit. Auf Kapitänin Lina Magull muss Trainer Straus allerdings wegen einer Erkältung verzichten.

Liga-Sieg gibt Rückenwind

In das wichtige Spiel gegen Real Sociedad San Sebastian gehen die Bayern-Frauen trotz aller Selbstkritik auch mit Selbstvertrauen aus dem 3:0-Sieg gegen Bremen am Wochenende. "Es wird ein holpriger Weg werden, aber es ist wichtig, einfach die Ergebnisse zu kriegen, die wir brauchen," so Trainer Straus über die Saison-Mission mit dem Team. Ein Sieg gegen die Spanierinnen wäre schon mal das erste wichtige Ergebnis, um wie vergangene Saison in der Champions League aufzulaufen.