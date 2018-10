Champions League: Bayern-Frauen auf Viertelfinalkurs

Münchens Sieg in Zürich leitete ein Eigentor der Platzherrinnen durch Elvira Herzog (17.) ein. Dominika Skorvankova (31.) machte den Erfolg der Bayern, die in der zurückliegenden Spielzeit das Achtelfinale verpasst hatten, schon perfekt. Das Rückspiel in München findet am 31. Oktober statt.

Wolfsburg bezwingt Atletico

Auch Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg ist klar auf Viertelfinalkurs. Der deutsche Double-Gewinner bezwang Atletico Madrid deutlich mit 4:0 (0:0). Grund zur Freude hatte in der Königsklasse auch die deutsche Nationalmannschafts-Kapitänin Dzsenifer Marozsan: Die 26-Jährige feierte beim 4:0 (2:0) mit Titelverteidiger Olympique Lyon bei Ajax Amsterdam ihr Comeback nach rund dreimonatiger Zwangspause aufgrund einer Lungenembolie.