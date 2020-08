Champions League: Bayern erwartet angeschlagenen FC Chelsea

Müde und ersatzgeschwächt

Bei der Planung der Zukunft hat sich Chelsea bislang eher Gedanken um die Offensivabteilung gemacht: Timo Werner, in der Champions League erst ab der neuen Spielzeit einsetzbar, ist bereits verpflichtet, ebenso Spielgestalter Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam. Auch Kai Havertz von Bayer Leverkusen soll noch kommen. Dabei ist die Defensive der Schwachpunkt bei den Blues: In der abgelaufenen Saison kassierten sie mit 54 Gegentreffern neben Brighton die meisten in der Liga.

Am Samstag in München sind all die Neuen und möglichen Neuen aber noch nicht dabei. Stattdessen kommt eine nach elf Ligaspielen in 35 Tagen und dem FA Cup-Finale (1:2 gegen den FC Arsenal) ermattete und dezimierte Mannschaft in die Arena: Der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta und Pedro ergänzten am Samstag die Verletztenliste, auf der schon Willian, Ruben Loftus-Cheek und Billy Gilmour standen. Jorginho und Marcos Alonso sind in München zudem gesperrt.