Champions League: Bayern bereit - erste Trainer schon gefeuert

"Auftaktspiele in der Champions League sind nicht entscheidend, aber wichtig, um einen guten Zieleinlauf zu haben", sagte FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann vor dem ersten Spiel seiner Münchner bei Inter Mailand (21.00 Uhr, Radio-Livereportage und Ticker im Livecenter BR24 Sport).

Dass der Start in die neue Saison der Königsklasse aber doch etwas mehr sein kann, zeigen zwei andere Klubs. In Leipzig und Chelsea brodelt's nach unerwarteten Auftaktpleiten.

Leipzig entlässt Trainer Tedesco

Wie schnelllebig das Trainergeschäft sein kann, zeigt die Entlassung von Domenico Tedesco bei RB Leipzig. Die Sachsen vergeigten den Champions-League-Auftakt mit einem 1:4 gegen Schachtar Donezk. In der Bundesliga stehen nach fünf Spielen nur fünf Punkte auf der Habenseite.

Dabei hatte der Klub mit Tedesco langfristige Pläne. Doch nur 109 Tage nach dem größten Vereinserfolg, dem Gewinn des DFB-Pokals, muss erst einmal ein neuer Trainer her.

FC Chelsea schmeißt Tuchel raus

Auch beim FC Chelsea muss nach dem ersten Spiel der Coach gehen. Die Mannschaft, die erst 2021 mit ihrem bayerischen Trainer Thomas Tuchel die Champions League gewonnen hat, sorgte mit einer 0:1-Pleite bei Dinamo Zagreb für die bisher größte Überraschung dieser Saison.

Tuchel wirkte danach ratlos: "Ich bin sauer auf mich selbst, ich bin sauer über unsere Leistung. Ich habe das nicht kommen sehen." Offenbar ahnte er schon, dass es sein letztes Spiel als Chelsea-Verantwortlicher gewesen sein könnte: "Wir sind klar nicht da, wo wir sein müssen und können. Also liegt es an mir."

Einen Tag nach dem 0:1 in Zagreb zog der Verein die Konsequenz und trennte sich von Tuchel.

Der FC Bayern ist gewarnt

Auch beim FC Bayern lief's in der Liga mit zuletzt zwei Remis nicht ideal. Zudem ist Champions-League-Auftaktgegner Inter Mailand ein ganz anderes Kaliber als Donezk oder Zagreb.

Bayern schaltet in den "Modus Champions League"

Anders als in Leipzig und Chelsea hadern Trainer und Spieler aber nicht, sondern nehmen die Favoritenbürde an. "Ich denke, dass wir zu den Mitfavoriten gehören. Wir haben den Ansporn und den Ehrgeiz, weit zu kommen", sagte Kapitän Manuel Neuer in der Abschlusspressekonferenz am Dienstagabend (06.09.2022).

Zuvor hatte Sportchef Hasan Salihamidzic schon mal vorsorglich das Umschalten in den "Modus Champions League" gefordert. Und sonst? "Einfach mehr Tore schießen", als zuletzt in der Liga, so simpel Salihamidzic' Empfehlung. Ähnliches hatten sich vermutlich auch Leipzig und Chelsea vorgenommen - ohne Erfolg.

Nagelsmann sucht das "Energielevel"

Trainer Nagelsmann dürfte also seine Schlüsse ziehen aus den Dienstagspartien. Zwar unterstrich auch er, dass Bayern zu den Mitfavoriten auf den Titelgewinn zählt. Allerdings merkte man ihm an, dass die beiden jüngsten Remis gegen Mönchengladbach und Berlin noch an ihm nagten.

"Das Energie-Level muss wieder so sein wie in den Spielen zuvor", fordert er gegen Mailand. In den ersten Bundesligaspielen hatten die Bayern die Konkurrenz noch demontiert. Zuletzt stotterte die Tormaschine doch arg.

Bei den Bayern zählt nur die Champions League

Nagelsmann ist zwar weit entfernt von einem Trainer-Schleudersitz wie Tedesco in Leipzig. Doch auch er weiß, dass beim FC Bayern - vor allem nach dem peinlichen Viertelfinal-Aus im Vorjahr gegen Villareal - vor allem die Champions League zählt. Die Bundesliga und die elfte Meisterschaft sind eher das Pflichtprogramm. "Wir müssen performen", sagte er sachlich. Am besten heute Abend ab 21.00 Uhr.