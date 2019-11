Champions League: Bayer Leverkusen wieder im Rennen

Mit drei Punkten liegt Leverkusen zwar weiter auf dem letzten Platz, hat aber nur noch vier Zähler Rückstand auf die zweitplatzierten Madrilenen. Spitzenreiter bleibt Juventus Turin (10), Lokomotive Moskau ist punktgleich mit Bayer Dritter.

Sieg dank Eigentor und Volland

Leverkusen ging durch ein kurioses Eigentor von Thomas (41.) in Führung, Kevin Volland (55.) traf zum 2:0 für den Gastgeber, ehe Alvaro Morata (90+4.) der späte Anschlusstreffer für Atletico gelang, das den ersten Vergleich in Madrid 1:0 gewonnen hatte. Die Partie beendete die Werkself nach einer Roten Karte gegen Nadiem Amiri (84.) zu zehnt. Leverkusen spielt in der Gruppe D noch in Moskau (26. November) und gegen Juventus Turin (11. Dezember)