Bayer Leverkusen - FC Bayern |11. 3. , 21 Uhr| Radioreportage

Es wird keine leichte Aufgabe, die Xabi Alonso mit seiner Mannschaft vor der Brust hat: Gegen den FC Bayern München müssen sie im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League ein 0:3 drehen, wollen sie weiterhin in der europäischen Königsklasse vertreten sein. Das Team von Trainer Vincent Kompany wird das unbedingt verhindern wollen. Schließlich würde das Weiterkommen den FC Bayern einen Schritt näher an ein Finale um Europas Krone in der heimischen Allianz Arena bringen.

Champions League: Leverkusen fordert Bayern im Achtelfinale heraus

Die Münchner haben nach dem überzeugenden Hinspiel-Sieg alle Trümpfe in der Hand. Zudem muss Leverkusen auf Spielgestalter Florian Wirtz verzichten, der sich beim Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Wochenende eine schwerere Verletzung zugezogen hat.

Doch in zu großer Sicherheit darf sich der FC Bayern nicht wiegen. Erst in der vergangenen Saison konnte Leverkusen gegen den FCB im heimischen Stadion mit 3:0 gewinnen.

Live-Radioreportage: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München

Der Bayerische Rundfunk überträgt das Champions-League-Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München am Dienstag, 11. März, ab 21 Uhr live in der Radioreportage. Ihre Reporter sind Taufig Khalil und Daniel Neuhaus.