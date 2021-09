Champions-League-Auslosung: Kein Spaziergang für Bayernfrauen

Die FC Bayern Frauen stehen in der Champions League vor einer schweren Aufgabe. Der deutsche Meister trifft in der Gruppe D auf den siebenfachen Königsklassen-Gewinner Olympique Lyon, BK Häcken (Schweden) und Benfica Lissabon. Dies ergab die Auslosung mit der deutschen Ex-Nationalspielerin Lena Goeßling am Montag in Nyon.

Souveräner Start in die Saison

Die Münchnerinnen scheiterten vergangene Saison im Halbfinale gegen den FC Chelsea aus der englischen Women's Super League, der bislang einzigen Frauen-Profi-Liga in Europa. Auch in auch in diesem Jahr wollen die FCB-Frauen den höchsten Titel im internationalen Klub-Fußball wieder in Angriff nehmen und möglichst auch gewinnen.

Keine unbegründete Hoffnung. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer startete gut in die Saison. Am Samstag 11.9.21) holten sie gegen den SC Freiburg einen souveränen 4:0-Sieg, mit Toren von Lina Magull, Glódís Viggósdóttir und einem Doppelpack von Lea Schüller. Mit neun Punkten und 15:0 Toren aus drei Spielen führen die deutschen Meisterinnen die Tabelle der Bundesliga vor den punktgleichen Teams aus Wolfsburg und Frankfurt an.

Alle Gruppen der Frauen-Champions-League in der Übersicht

Der VfL Wolfsburg muss sich in der Gruppe A unter anderem gegen den FC Chelsea durchsetzen. Auf Hoffenheim wartet in Gruppe C mit dem Titelverteidiger ein harter Brocken.

Gruppe A: FC Chelsea, VfL Wolfsburg, Juventus Turin, Servette FC Chenois

Gruppe B: Paris St. Germain, Breidablik UBK, Real Madrid, WFC Kharkiv

Gruppe C: FC Barcelona, Arsenal London, TSG 1899 Hoffenheim, HB Köge

Gruppe D: Bayern München, Olympique Lyon, BK Häcken, Benfica Lissabon