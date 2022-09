Champions-League-Auftakt: Favoriten, Überflieger und Geheimtipps

DIE TOPFAVORITEN

Real Madrid mit Neuzugang Tchouaméni und dem X-Faktor Ancelotti

Philipp Nagel (BR24 Sport): "Mein Favorit auf den Titel: Real Madrid. Der Hintergrund ist schlicht und ergreifend 'Never change a winning team'. Fünf Titel in den letzten zehn Champions-League-Jahren sprechen schon mal für sich. Und man hat mit Casemiro nur einen Spieler verloren, der sicherlich nicht schlecht ist, der auch wichtig für das Gesamtgefüge Real Madrid war. Aber seinen Nachfolger Aurélien Tchouaméni finde ich durchaus spannend und in Ansätzen vielleicht sogar besser als Casemiro.

Von daher zählt Real Madrid für mich erneut zu den Favoriten, auch weil der X-Faktor Carlo Ancelotti erhalten bleibt. Und der ist bis heute noch nicht so richtig entschlüsselt, aber es scheint ihn zu geben. (...) Toni Kroos hat mal gesagt, dass Carlo Ancelotti von all seinen Trainern der ist, der am besten eine Mannschaft moderieren kann. Und das ist bei einem Kader wie von Real Madrid nicht so unerheblich."

Manchester City mit Haaland - wenn nicht jetzt, wann dann?

Lukas Schönmüller (BR24 Sport): "Ich packe die aus, die immer kommen und dann im Februar ausscheiden: Manchester City. Im Endeffekt sagt man es ja seit Jahren. Seit Jahren sagt man, jetzt ist City fällig. Und dann spielen die Fußball vom anderen Stern so bis Februar, März. Dann fliegen sie raus. Aber ich habe so ein bisschen in die Premier League reingeguckt. Gegen Nottingham Forest war es schon wieder Erling Braut Haaland mit drei Toren. Das ist schon irgendwie next level.

Wenn Sie es jetzt nicht schaffen, dann haben sie irgendwann Kevin De Bruyne verheizt. Du musst mit dem Spieler die Champions League gewinnen. De Bruyne ist seit sechs Jahren, sieben Jahren der beste Mittelfeldspieler in Europa. Ich traue mich sogar zu sagen: mit einem gewissen Abstand. Und die gewinnen den Titel nicht. (...) Und jetzt mit Haaland haben sie nochmal ein neues Monster geschaffen."