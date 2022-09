Champions-League-Auftakt - Die nächste Runde im Millionenspiel

Die neue Saison 2022/23 der UEFA Champions League startet am Dienstagabend. 32 Mannschaften sind am Start. Ihr Ziel: Das Finale am 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Deutschland ist erstmals mit fünf Mannschaften vertreten - weil sich Eintracht Frankfurt durch den Euroa-League-Sieg einen Startplatz gesichert hat. Daneben starten Meister FC Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Pokalsieger RB Leipzig

Straffer Spielplan wegen Winter-WM

Nach dem ersten Vorrundenspieltag in dieser Woche steht die jeweils zweite Partie in der kommenden Woche an. Wegen der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im November und Dezember herrscht auch in Europas Königsklasse Zeitdruck. Bis Anfang November ist die Gruppenphase abgeschlossen, die Achtelfinalauslosung findet am 7. November statt.

Wie sieht der Fahrplan aus? Bereits in der nächsten Woche ist der zweite Spieltag. Die restlichen Gruppenspiele werden dann aufgrund der Winter-WM in Katar in einem sehr straffen Zeitplan von Anfang Oktober bis Anfang November ausgetragen. Die Auslosung für das Achtelfinale ist für den 7. November angesetzt, die K.o.-Phase beginnt im Februar. Wo sind die Spiele zu sehen?

Das Millionenspiel - wer verdient was?

Fast zwei Milliarden Euro werden insgesamt unter den Teams verteilt. Allein die Qualifikation für die Gruppenphase bringt jeder der 32 Mannschaften 15,64 Millionen Euro. Ein Sieg in der Gruppenphase bringt 2,8 Millionen Euro, ein Unentschieden 930.000 Euro.

Der Champions-League-Sieger erreicht in Sachen Gesamteinnahmen locker die 100-Millionen-Euro-Marke. Schafft es ein Team mit sechs Siegen in der Gruppenphase ins Finale und gewinnt, ist mit 84,27 zusätzlichen Millionen zu rechnen. Neben Antrittsgeld, TV-Einnahmen und weiteren Boni.

FC Bayern der TV-Krösus

Denn die Vereine bekommen beispielsweise - abhängig von ihrem Abschneiden in den vergangenen zehn Jahren - zusätzliche Millionenbeträge. Der FC Bayern ist im aktuellen Ranking Zweiter und darf mit zusätzlich rund 35,25 Millionen rechnen. Auch bei den TV-Geldern profitieren die Münchner am meisten. Als Meister gibt es noch einmal 40 Prozent der TV-Einnahmen. Dortmund bekommt 30 Prozent, Leverkusen 20, Leipzig 10 - und Frankfurt - weil nicht über die Liga qualifiziert - geht leer aus.

Wie schaut's in der Frauen-Champions-League aus?

Die Zahlen bei den Frauen fallen demgegenüber eklatant ab. Obwohl "Equal Pay" im Sport als Schlagwort in aller Munde ist, ist das in der Realität weit entfernt. Die 16 Teilnehmer der Frauen-Königsklasse bekommen insgesamt 24 Millionen. 400.000 Euro sind das Startgeld, der Sieger kann auf bis zu 1,4 Millionen Euro kommen.

Noch mehr Geld nach der Reform 2024/25

Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht: Die UEFA hat eine Reform der Champions League bereits beschlossen. Ab der Saison 2024/25 gibt es 36 Mannschaften und insgesamt 100 Spiel mehr, verteilt auf 19 statt bisher 15 Spieltage.

Man kann nur erahnen, wie viel mehr die Klubs dann verdienen können. Für drei Spielzeiten bis 2027 hat die UEFA die Medienrechte für rund 15 Milliarden Euro verkauft. Für die drei Spielzeiten davor gab es "nur" 9,1 Milliarden.

Der Abstand zwischen "groß" und "klein" wird wachsen

Schon jetzt kassiert der Gewinner der Champions League weit über 100 Millionen Euro. Als der FC Bayern 2020 zum letzten Mal den Titel gewann, waren es rund 125 Millionen. Zum Vergleich: Aus den TV-Rechten der Bundesliga erhalten die Münchner rund 90 Millionen Euro. Die nationalen Ligen werden durch die Übermacht der Champions League immer weiter entwertet.