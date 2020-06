Champions League & Co. - alle Augen richten sich auf die UEFA

Der Europäische Fußballverband UEFA will per Videokonferenz Formate, Termine und die Spielorte für die Champions League sowie für den Europacup festlegen. Aber es geht auch um die Länderspiele im Herbst sowie die Fragezeichen hinter einigen EM-Spielorten. Am Donnerstag (18.6.2020) soll es dann um Themen wie Klub-Lizenzierung und Financial Fairplay gehen.

Finalturnier-Kandidaten: Lissabon und Frankfurt

Für die Austragung der vermutlich als Finalturnier ausgetragenen europäischen Endrunden sind Lissabon und Frankfurt im Rennen. Die K.o.-Spiele sollen im August stattfinden, das Finale der Champions League ist für den 23. August anvisiert.

FC Bayern München erwartet Termin für Achtelfinal-Rückspiel

Besonders interessiert an der endgültigen Festsetzung sind neben dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Bundesligisten RB Leipzig, Bayern München (beide Champions League) sowie Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt (alle Europa League). RB steht bereits im Viertelfinale, für Bayern ist die Hürde nach dem klaren Sieg im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea (3:0) nicht mehr allzu hoch.

Für beide Bundesligisten sind allerdings nicht nur das Format und der Termin wichtig. Es geht auch darum, mit welchem Kader sie antreten dürfen. Es muss geklärt werden, ob Neuzugänge schon oder Abgänge noch auflaufen können.

Länderspiele auf der Kippe

Bei der Videokonferenz wird es auch um die Länderspiele gehen. So stehen die Partien der deutschen Auswahl in der Nations League gegen Spanien (3. September) und in der Schweiz (6. September) auf der Kippe. Sie könnten im Oktober und November nachgeholt werden. Außerdem sind die Play-offs zur EM offen.

Start der nächsten Saison noch offen

Von der Terminplanung der UEFA hängt schließlich auch der Start in die kommende Saison ab. Dabei stehen zwei Szenarien im Raum. Möglicherweise steigen die Teilnehmer an den Finalturnieren erst Anfang Oktober in die neue Bundesliga-Spielzeit ein. Eine andere Option wäre es, die Saison nicht am 11. September, sondern erst Ende September zu beginnen. Die Europacup-Spielzeit 2020/21 dürfte mit den Qualifikationsrunden frühestens Ende Juli starten. Auch da muss es Anpassungen des Formats geben, um die Partien über Bühne zu bringen.

Blick auf die Europameisterschaft 2021

Außerdem richtet sich der Blick schon auf die ins kommende Jahr verschobene paneuropäische EM-Endrunde. Eine Änderung des Turnierverlaufs könnte nötig werden, da einige Gastgeberstädte möglicherweise ausfallen. Die Stadt München, wo die DFB-Elf in der Vorrunde auf Frankreich, Portugal und einen noch nicht qualifizierten Play-off-Sieger treffen soll, hat bereits auch für 2021 ihre Bereitschaft offiziell bestätigt.