Champions League: Alaba und Kroos holen mit Real den Titel

Kroos konnte damit bereits den fünften Titel in der Königsklasse einfahren und zu Cristiano Ronaldo aufschließen. "Ich habe diesen Pokal einige Male gewonnen, aber das ist für mich ein ganz besonderer Tag, weil alle meine Kinder diesmal im Stadion sind", erzählte Kroos nach einer starken Vorstellung im ZDF-Interview.

Alaba feiert zum dritten Mal die Krönung im europäischen Fußball. "Ich bin überglücklich", so der 29-jährige Österreicher. "Jedes Finale schreibt seine eigene Geschichte, es ist immer etwas Besonderes." Auch für Ex-Bayerncoach Carlo Ancelotti ist es ein Rekord. Der 62-Jährige gewinnt den Henkelpott zum vierten Mal und steigt dadurch zum alleinigen Rekord-Coach auf.

Reds starten druckvoll

Der Anpfiff des Champions-League-Finals zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool hatte sich nach Problemen beim Einlass "aus Sicherheitsgründen" deutlich verzögert. Um 21.36 Uhr ging es endlich los.

Die Reds starteten mit einer dominanten Anfangsphase und setzten den 13-fachen Champions-League-Sieger mit aggressivem Pressing von Anfang an unter Druck. Es dauerte eine Viertelstunde, ehe dann ein regelrechter Sturmlauf der Klopp-Elf startete, in dessen Rahmen Thibaut Courtois gegen Mo Salah und Sadio Mané gleich zwei Mal in aller letzter Sekunde den Rückstand vereiteln konnte - beim zweiten Versuch half sogar der Innenpfosten.

Nach einer halben Stunde wurden dann die Blancos stärker, die vor der Pause durch Karim Benzema sogar in Führung gingen. Die angezeigte Abseitsentscheidung hatte nach langem VAR-Check aber Bestand. Trotz des Liverpooler Chancenplus ging das Remis zum Pause in Ordnung.

Liverpool mit Powerplay - Real trifft

Beide Teams hielte sich nicht mehr allzu lange im Zentrum auf und spielten mutig nach vorne. Alexander Arnols sorgte für das erste Ausrufezeichen. Kurz danach konnte er Casimiro nur mit einem taktischen Foul stoppen.

Die Führung brachte dann der erste Torschuss von Real Madrid. Vinícius Júnior netzte in der 59. Minute zum 1:0 ein. Klopp reagierte und erhöhte in den letzten 15 Minuten der regulären Spielzeit den Angriff auf vier Stürmer. Reals-Tormann Cuortois hielt die Null mit starken Paraden nicht nur gegen den stark anlaufenden Salah. Doch der verdiente Ausgleich wollte einfach nicht fallen. Liverpool kämpfte, doch Madrid verteidigte die Führung erfolgreich. Die Spanier damit zum 14. Mal erfolgreich im Kampf um den Henkelpott.