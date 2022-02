Champions League-Achtelfinale: FC Bayern noch nicht titelreif

Die Münchner präsentierten sich am Mittwochabend in der rappelvollen Arena gegen den österreichischen Achtelfinal-Debütanten vor allem in der ersten Halbzeit in der Defensive erneut nachlässig. Joshua Kimmich gab nach der Partie zu, dass seine Mannschaftskollegen in den ersten 45 Minuten "ein Stück weit zu wenig" Gegenwehr gezeigt hatten. "Nachdem wir sogar noch das 0:2 bekommen hätten können, waren wir am Ende mit dem 1:1 noch zufrieden", so lautete sein Fazit.

"Wir sind nicht in einem Flow, dass es von alleine geht. Das hat auch jeder begriffen." Joshua Kimmich.

Nagelsmann: "erneut zu fehleranfällig"

Dabei sollte der österreichische Meister den Münchnern doch als Wiedergutmachung für die Schmach von Bochum dienen, die laut Trainer Julian Nagelsmann aufgearbeitet worden sei. Doch abgestellt wurde die defensive Verwundbarkeit innerhalb von vier Tagen nicht. Daran änderte auch die Umstellung von Vierer- auf Dreierkette mit der Herausnahme des in Bochum völlig indisponierten Dayot Upamecano nichts. Immer wieder deckten die unbekümmerten Salzburger mit ihrem Tempo-Fußball die Defizite der Münchner Verteidigung auf. Für Nagelsmann war "die erste Halbzweit zwar nicht vergleichbar mit dem Bochum-Spiel", trotzdem war sein Team erneut "zu fehleranfällig".

Erste Champions-League-Auswärtsniederlage seit viereinhalb Jahren

Nur der Ausgleichstreffer durch Kingsley Coman in der 89. Minute verhinderte die erste Auswärtsniederlage der Münchner seit viereinhalb Jahren in der Königsklasse. Erstmals in dieser Champions League-Saison waren die Bayern in Rückstand geraten. Die Gruppenphase hatte der Rekordmeister noch makellos mit sechs Siegen und 22:3 Toren souverän gemeistert,

"Das war ein Spiel für uns, in dem wir leiden mussten. Wir hatten zwar unsere Chancen, waren aber in den Details zu ungenau." Thomas Müller