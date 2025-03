FC Bayern - Bayer Leverkusen | 5. März, 21 Uhr| Radioreportage

Die Erinnerungen an die letzten sechs Duelle sind nicht durchweg die besten beim FC Bayern. Seit Xabi Alonso an der Seitenlinie das Spiel der Werkself dirigiert, macht Bayer Leverkusen dem Rekordmeister das Leben schwer. Unter dem Spanier hat das Team um Zauberfuß Florian Wirtz noch kein Spiel gegen die Münchner, in deren Reihen Ausnahme-Spieler Jamal Musiala wirbelt, verloren. Die Bilanz vor dem nächsten Duell der Zauberfüße: Zu drei Unentschieden kamen drei Siege der Gäste.

Manuel Neuer: "Wir sind bereit für Leverkusen"

Im Achtelfinale der Champions League treffen sich die Ligakonkurrenten nun in der Königsklasse. Beim letzten Aufeinandertreffen präsentierte sich Bayer als die hochüberlegene Mannschaft. Die Münchner mauerten sich ein, nur zwei Torschüsse gelangen dem Team von Vincent Kompany. So wenig wie nie seit dem Beginn der Datenerfassung 1992. Nur der oft zitierte "Bayern-Dusel" half beim 0:0 den acht Punkte Vorsprung zu sichern. Zweimal rettete die Latte, kurz vor dem Abpfiff vergab Wirtz dann noch eine sogenannte Hundertprozentige.

Nach den letzten Erfolgen sieht man sich in München aber wieder für das Duell gewappnet. "Wir gehen gut ins Spiel gegen Leverkusen, haben Frankfurt mit 4:0 geschlagen und jetzt 3:1 in Stuttgart gewonnen", kündigte die Nummer 1 der Bayern Manuel Neuer selbstbewusst an.