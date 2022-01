Champions Hockey League: Münchens Ziel bleibt der Finaleinzug

Odyssee im Corona-Wahnsinn

Der Weg zur Austragung glich einer Corona-Odyssee. Denn eigentlich hätte schon am 4. Januar das Halbfinal-Hinspiel in München stattfinden sollen. Dann legte ein Corona-Ausbruch aber Jacksons Mannschaft lahm. Anschließend wurde auch das Rückspiel abgeblasen, ehe das Halbfinale der Münchner auf eine Partie eingedampft wurde. Dann sollte der Showdown am 25. Januar über die Bühne gehen, ehe Tampere das Coronavirus ausbremste.

Nun soll also am Dienstag, so die Hoffnung, das K.o.-Duell ohne Störfaktoren ausgetragen werden. Ein Finalist steht längst fest: Der schwedische Vizemeister von Rögle BK aus Ängelholm richtet am 1. März das Endspiel aus. "Das ist ein besonderer Ansporn für alle Jungs. Das Gefühl war geil, als wir ins Finale eingezogen sind", erinnerte Angreifer Maximilian Kastner an die Traumreise 2019. "Das Gefühl will ich noch mal haben."

Erinnerungen an 2018/2019

Die Münchner hatten in der Saison 2018/2019 zum bisher einzigen Mal das Finale der "Königsklasse" im Eishockey erreicht. Im Finale musste sich das Team damals der schwedischen Mannschaft Frölunda HC Göteborg - inzwischen viermaliger Champion - geschlagen geben.