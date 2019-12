Champions Hockey League: München vor dem nächsten Coup?

Geballte NHL-Erfahrung bei den Schweden

Die Generalprobe ging bei der 2:5-Niederlage in Augsburg gründlich daneben. Das ändert aber nichts daran, dass die "Bullen" bisher eine großartige Saison spielen. Stürmer Maximilian Kastner ist deshalb auch vor den Schweden nicht bange: "Wir wissen, dass wir gegen schwedische Mannschaften mithalten und auch gewinnen können. Wir sind letztes Jahr nicht zu Unrecht ins Finale gekommen", sagt er. Allerdings: Der Klub aus der Hauptstadt Stockholm kann mit viel Erfahrung und großen Namen aufwarten. Verteidiger Jason Garrison bringt es auf 555 Einsätze in der NHL, Goalie Kari Rämö hat 160-mal in der nordamerikanischen Profiliga gespielt. Und im Sturm lauert mit Patrik Berglund (330 Scorerpunkte in über 700 NHL-Partien) ein Weltmeister.

"Das ist natürlich immer cool, wenn man gegen ehemalige NHL-Spieler spielen kann", so Kastner. "Aber das ist andersrum vielleicht genauso." Darum werde es auf Nuancen ankommen: "Ich glaube, die Keyfacts werden Strafminuten, Schüsse aufs Tor und die Zahl der Gegentore sein. Das sind für mich die drei wichtigsten Faktoren, die über Ausscheiden oder Weiterkommen entscheiden."