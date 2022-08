Champions Hockey League: EHC München will den Titel holen

Die EHC-Cracks treffen in der Gruppenphase auf den letztmaligen Finalisten Tappara Tampere und damit genau auf den Verein, der sie im vergangenen Jahr im Halbfinale mit 0:3 ausgeschaltet hatte. Die weiteren Kontrahenten in Gruppe C sind Slovan Bratislava aus der Slowakei und die Rapperswil-Jona Lakers aus der Schweiz. In Rapperswil bestreiten die Münchner (1.9., 20.00 Uhr) ihren Auftakt. Danach soll es so weit wie möglich gehen.

EHC München will "bis zum Schluss dabei sein"

Das Team von Trainer Jackson hat nur ein Ziel: de, Triumph in der Champions League. "Wir haben den Anspruch, bis zum Schluss dabei zu sein und das letzte Spiel zu gewinnen", sagte Kapitän Patrick Hager. Diesmal wollen die Münchner "den Pokal nach Hause holen."

Don Jackson: Neuer Anlauf mit "enormem Selbstvertrauen"

Im Jahr 2019 hatte der EHC als bislang einziger deutscher Klub das Finale erreicht, verlor dies aber mit 1:3 gegen Frölunda HC Göteborg. "In der Saison 2018/19 haben wir den Titelgewinn nur knapp verpasst. Auch in diesem Jahr waren wir nah dran, das hat uns enormes Selbstvertrauen gegeben", verkündetet der Trainer.