Champions Hockey League: Aus für die Straubing Tigers

Das erhoffte niederbayerische Eishockeywunder ist ausgeblieben, die Straubing Tigers sind im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) ausgeschieden. Vor mit 4.480 Zuschauern ausverkauften Stadion am Pulverturm haben die Niederbayern gegen Frölunda Göteborg mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) verloren. Das Hinspiel hatten die Tigers 0:4 verloren. Die beiden Straubinger Tore schossen Brandon Manning und Marcel Brandt.

Kurioser Siegtreffer

Kurios der Siegtreffer für Frölunda: Das war ein Eigentor der Straubing Tigers ins leere Tor, die gut fünf Minuten vor Schluss in Überzahl sogar noch den Torwart vom Eis nahmen. Weil es aber im Eishockey keine Eigentore gibt, wird der Treffer dem Keeper von Frölunda, Frederik Dichow zugeschrieben.

Fans feiern Straubing

Trotz der Niederlage haben die frenetischen Straubinger Fans ihre Mannschaft gefeiert. Die erste Teilnahme an der Champions Hockey League in der 80-Jährigen Geschichte des Straubinger Tigers gilt als großer Erfolg. Die Vorrundengruppe konnten die Tigers mit fünf Siegen in sechs Spielen gewinnen. Dann hatten die Straubinger ein wenig Pech bei der Auslosung. Sie mussten im Achtelfinale gegen Frölunda Göteborg spielen, eines der besten europäischen Eishockeyteams.

Feiern dürfen die Straubinger Spieler trotzdem. Kurz vor dem Spiel ist Verteidiger Cody Lampl zum vierten Mal Vater geworden. Er fehlte deswegen im Line-Up der Tigers.