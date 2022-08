Champions Garden - Hier pflanzen die Europameister

Bei den European Championships gibt es für die Medaillengewinner Setzlinge statt einem Blumenstrauß, denn der landet schnell danach in der Mülltonne. Und die Veranstalter der Championships wollen, dass die Championships nachhaltig sind.

"Kleiner Baustein in unserem umfänglichen Nachhaltigkeitskonzept"

So entstand auch die Idee des sogenannten "Champions Garden", der mitten im Olympiapark liegt. "Die Athletinnen können die Setzlinge selber einpflanzen, die sind dann auch in den nächsten Jahren hier noch da. Hier können sie sich noch an ihren Erfolg erinnern - 'diese Pflanze habe ich eingepflanzt'", sagt Marion Schöne, Geschäftsführerin des Olympiaparks.

Ein besonderes Anliegen für Schöne ist es, dass es sich bei den Pflanzen um heimische Gewächse handelt. "Es ist eine kleine Geste, aber es ein kleiner Baustein in unserem umfänglichen Nachhaltigkeitskonzept."