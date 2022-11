Challenge Roth zum elften Mal beliebtestes Langdistanzrennen

Zum elften Mal in Folge ist der Challenge im Landkreis Roth zum besten Langdistanztriathlon des Jahres gewählt worden. Die Leser des triathlon-Magazins stimmten wie schon in den vergangenen Jahren für das Rennen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in Mittelfranken.

Tausende ehrenamtliche Helfer unterstützen Challenge

Die Geschäftsführerin des Challenge, Kathrin Walchshöfer-Helneder, bedankte sich bei allen, die erneut für den Triathlon in Roth gestimmt haben und betonte den Zusammenhalt der Menschen im ganzen Landkreis. Solch eine Auszeichnung elfmal in Folge zu gewinnen, gehe nur gemeinsam. Vor allem die Tausenden ehrenamtlichen Helfer hätten einen großen Anteil daran. Auch das Engagement der Städte und Gemeinden in der Region sei unglaublich wertvoll – sowie natürlich die Leidenschaft der vielen Athleten, die jedes Jahr wieder nach Roth kommen.

Ironman Hawaii und Ironman Frankfurt auf Plätzen zwei und drei

Bei der Onlineabstimmung wählten mehr als 68 Prozent der triathlon-Magazin-Leser den mittelfränkischen Challenge als bestes Rennen über die Langdistanz, noch vor der Ironman-WM auf Hawaii und dem Ironman Frankfurt. Nach dem Bayerischen Sportpreis ist die Auszeichnung zum Rennen des Jahres die zweite Auszeichnung für den Triathlonlandkreis Roth in diesem Jahr. Das Rennen 2023 findet am 25. Juni statt. Am Nikolaustag werden die letzten 300 Einzelstartplätze vergeben.