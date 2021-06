Challenge Roth: So soll der Triathlon am 5. September ablaufen

Lernen von anderen Triathlon-Veranstaltungen

Aber Walchshöfer ist zuversichtlich, dass das Sicherheitskonzept funktioniert. In diesem Jahr haben bereits andere Triathlon-Veranstaltungen stattgefunden, unter anderem im österreichischen St. Pölten und auf Gran Canaria – sie alle hatten laut Walchshöfer ein ähnliches Hygienekonzept. Und auch nach den Veranstaltungen habe es keinen Anstieg der lokalen Inzidenzzahlen gegeben, erklärte er weiter. "Wir können von jeder Veranstaltung nur lernen, und das fließt dann in unser Hygienekonzept mit ein", sagte er.

Reduziertes Starterfeld

Der Hygieneplan des Challenge Roth sieht mehrere Änderungen am bewährten Konzept vor: So dürfen in diesem Jahr nur getestete, geimpfte oder genesene Sportler mitmachen – außerdem wurde das Starterfeld um die Hälfte reduziert. Die meisten Starter würden in diesem Jahr aus Deutschland kommen, sagte Walchshöfer. Wegen der unklaren Einreisebestimmungen hätten sich viele angemeldete Athleten aus dem Ausland dazu entschieden, erst 2022 nach Roth zu kommen.

Keine Stimmungsnester, kein Solarer Berg

"Stimmungsnester" entlang der Strecke wird es heuer ebenfalls nicht geben. Stattdessen können die Fans das Rennen online von zuhause aus verfolgen. Auch der Bayerische Rundfunk wird sowohl online als auch im Fernsehen über den Triathlon in Roth berichten.

Zudem wurde die Radstrecke für die diesjährige Veranstaltuing geändert. Statt über den Kränzleinsberg und den berühmten Solarer Berg führt die Route nun über Eysölden über Mindorf und Jahrdsdorf. Diese Änderungen seien nötig, um Menschenansammlungen zu vermeiden – außerdem gebe es entlang der bisherigen Strecke aktuell zahlreiche Baustellen, die so vermieden werden.

Das sonst recht umfangreiche Rahmenprogramm, fällt ebenfalls aus. Betroffen sind etwa die Pasta Party, der Bambini Run oder die Bayern3-Partys in Roth und Heideck.