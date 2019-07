Challenge Roth: Oberfranke Andreas Dreitz gewinnt Triathlon

Start-Ziel-Sieg für Lucy Charles-Barclay

Bei den Frauen krönte sich die im vergangenen Jahr noch so unglücklich geschlagene Britin Lucy Charles-Barclay zur Königin von Roth 2019. Wie im Vorjahr konrollierte die Ausnahmeschwimmerin im Feld - nur der Schwede Svensson war am Morgen über die 3,8 Kilometer im Main-Donau-Kanal schneller gewesen - das Rennen vom Start an.

Nach 180 Kilometern auf dem Rad wechselt sie mit 5:45 Minuten Vorsprung auf Vorjahressiegerin Daniela Bleymehl auf die Marathonstrecke. Wurde sie 2018 noch von Bleymehl abgefangen, war die Britin diesmal nicht mehr zu stoppen.

Dagegen musste Bleymehl sogar noch Platz zwei abtreten. Schon nach sechseinhalb Marathon-Kilometern wurde sie von der Australierin Sarah Crowley überholt, die sich am Ende Platz zwei sicherte. Bleymehl wurde Dritte.