Challenge Roth: Jan Frodeno gibt unter Tränen auf

Erster nach 3,8 Kilometern Schwimmen, Erster nach 180 Kilometern auf dem Rad - und am Ende doch weit vom Podest entfernt: Unter Tränen musste Ausnahme-Triathlet Jan Frodeno den Challenge Roth nach wenigen Kilometern auf der Laufstrecke vorzeitig beenden.

Schmerzen in der rechten Achillessehne

Probleme mit der Achillessehne verhinderten den zweiten Sieg des 40-Jährigen in Roth. Frodeno hatten den Challenge bereits 2016 gewonnen, damals in Weltrekordzeit. Nach einem Teilriss der Achillessehne war der Triathlon in Roth in diesem Jahr das erste Comeback-Rennen von Frodeno, erst Anfang Juni hatte er seinen Start in Roth verkündet.