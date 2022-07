Challenge Roth: Hochkarätiges Starterfeld und ohne Auflagen

Neue Weltbestzeit angepeilt

Zur 20. Challenge-Veranstaltung ist die Hawaii-Siegerin 2019 und Roth-Siegerin 2021, die Fränkin Anne Haug, am Start in Roth. Sie versucht, die Weltbestzeit zu knacken, die Chrissie Welltington mit 8:18:13 h im Jahr 2011 vorgelegt hat. Jan Frodeno, der mehrfache Weltmeister und Hawaii-Sieger 2015, feiert am Sonntag nach langer Verletzung sein Triathlon-Comeback. Und der zweifache Hawaii-Sieger Patrick Lange kehrt als amtierender Roth-Champion 2021 wieder ins Home of Triathlon zurück.

Auch er war verletzt und hatte vor vier Monaten nach einem Radsturz eine Schulter-Operation. "In Europa ist dieses Startfeld in diesem Jahr einmalig – und das trotz zweier Ironman-WMs", so Renndirektor Felix Walchshöfer.

So viele Beteiligte wie vor Corona

Nicht nur für die Profis wird es ein langer Arbeitstag am Sonntag. Auch die Agegrouper wollen da durch: Knapp 3.000 Einzelstarter und etwa 600 Staffeln aus insgesamt 70 Nationen haben zu tun, den langen Tag gut zu überstehen. Anstrengend wird es auch für die 7.500 ehrenamtlichen Helfer, die nicht müde werden, den Athleten Wasser, Iso-Drinks, Riegel, Bananen und nasse Schwämme zur Erfrischung zu reichen. Und dann werden wieder – wie vor der Pandemie-Pause – an die 250.000 Zuschauer an der Strecke erwartet.

Nach Corona-Pause ohne Auflagen

Nach zwei Jahren kann das Langdistanz-Rennen ohne Beschränkungen stattfinden. "Wir feiern 20 Jahre Challenge in Roth und endlich kommen der Solarer Berg und die vielen Stimmungsnester an der gesamten Strecke zurück", erklärt Kathrin Walchshöfer-Helneder, Geschäftsführerin von Team Challenge. Der Solarer Berg gilt als absolutes Highlight des Rother Radkurses, quasi als Markenzeichen des gesamten Triathlon-Sports.

Top Challenge-Wetter angesagt

Wie gewohnt scheint das Wetter auch heuer für den Challenge Roth schön zu werden. Es wird heiß, aber trocken: Hochsommerliche Temperaturen von vorausgesagten 31 Grad sind für die meisten Athleten aber eine Herausforderung. Bis mittags soll es quasi windstill sein. Das ist gut beim Radfahren und verspricht ein schnelles Rennen. Der Main-Donau-Kanal, in dem die Triathleten 3,8 Kilometer schwimmen, hat aktuell 23,6 Grad. Das heißt, die Profis werden wohl ohne Neoprenanzug antreten.

Challenge live im Bayerischen Rundfunk

Der Triathlon in Roth sei nicht nur für die Region etwas ganz Besonderes, sagt Christoph Netzel, Sportchef beim Bayerischen Rundfunk. "Wir freuen uns auf die einmalige Atmosphäre in Roth, die wir gerne nach Hause transportieren", so BR-Sportchef Netzel. Von 6.15 Uhr bis 15.30 Uhr überträgt das BR Fernsehen live, mit einer zweistündigen Pause von 10 Uhr bis 12 Uhr. Im Livestream sehen die Zuschauer das Rennen komplett von 6.15 Uhr bis 15.30 Uhr auf BR24 Sport.

Lust auf den Challenge Roth 2023

Ab Sonntag um Mitternacht werden dann wieder sehr viele Athleten eine lange Schlange in der Nähe des Zieleinlaufs auf dem Stadiongelände in Roth bilden. Sie wollen sich schon mal einen Startplatz für den Challenge Roth 2023 sichern.