Challenge Roth: FFP2-Masken-Pflicht bleibt bestehen

Der Langstrecken-Triathlon "Challenge Roth" wird am Sonntag wie geplant über die Bühne gehen. Denn die Verantwortlichen bleiben bei ihrem strengen Hygienekonzept – trotz der beschlossenen Lockerungen durch die Regierung.

"Wir wollen mit FFP2-Maskenpflicht ein Zeichen setzen"

Challenge-Chef Felix Walchshöfer betonte gegenüber BR24: "Hier in Roth bleiben wir bei der 3G-Regel und auch bei den FFP2-Masken für alle Beteiligten. Damit wollen wir ein Zeichen setzen. Wir sind sehr froh, dass unsere Veranstaltung genehmigt wurde und sind jetzt einfach nochmal einen Tick strikter, als die Vorgaben der Landesregierung – einfach um wirklich auf Nummer sicher zu gehen." Auch Challenge-Geschäftsführerin Kathrin Walchshöfer sieht das so. Sie betont, dass es vor allem um den Schutz aller Beteiligten gehe.

10.000 FFP2-Masken, 9.500 Desinfektionsmittel

10.000 FFP2-Masken haben die Veranstalter für Helferinnen, Helfer und Athleten ausgegeben, dazu kommen rund 5.000 Desinfektionsmittel für die Helfer und 4.500 Hand-Desinfektionsmittel für Athleten, geladene Gäste, Presse und Mitarbeiter. Das Hygienekonzept der Veranstaltung wurde vier Monate lang ausgearbeitet.

Stadionkapazität deutlich verringert

Im Zielstadion in Roth finden in diesem Jahr nur 1.500 statt 10.000 Zuschauer Platz. Wer hinein möchte muss schnell sein, denn wer zuerst da ist, darf hinein – bis das Stadion voll ist. Allerdings müssen die Besucherinnen und Besucher nachweisen, dass sie entweder genesen, geimpft oder getestet sind und dazu eine FFP2-Maske tragen. Diese Regeln gelten für das gesamte Triathlon-Gelände.

Keine Hotspots entlang der Strecke erlaubt

Außerdem wird es keine Stimmungsnester mit Beschallung und Kommentatoren – wie beispielsweise am "Solarer Berg" bei Hilpoltstein – geben. Die Veranstalter appellieren an die Zuschauer, sich das Rennen von zu Hause aus im Fernsehen anzusehen – der BR überträgt ab 6 Uhr morgens live im Fernsehen und im Internet auf BR24.

Starter und Helfer jeweils in etwa auf Hälfte reduziert

Der Challenge Roth ist eine der größten Triathlon-Veranstaltungen weltweit, bei der die Athleten 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und im Anschluss einen Marathon über 42 Kilometer laufen. Normalerweise sind in Roth rund 250.000 Zuschauer an der Strecke und an die 7.000 Helfer im Einsatz. Die Teilnehmer – etwa 3.000 Einzelstarter und 650 Staffeln – kommen aus mehr als 70 Nationen. Vergangenes Jahr musste die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden – in diesem Jahr wurde sie von Anfang Juli auf Anfang September verschoben. Außerdem bestreiten in diesem Jahr nur 1.500 Einzelstarter und rund 300 Staffeln den Wettbewerb – auch die Helferzahl ist in etwa halbiert.