Beim Challenge Roth am kommenden Sonntag (07.07.19) gehen wieder Starter aus mehr als 70 Nationen an den Start. "Roth - der älteste und einfach der beste Triathlon der Welt", schwärmt Chrissie Wellington, die schnellste Triathletin der Welt. Der Kurs in Roth gilt als sehr schnelle Strecke. Top-Athleten bewältigen die Distanz in unter acht Stunden, Hobbysportler dürfen nicht länger als 15 Stunden unterwegs sein, sonst werden sie disqualifiziert.

Ab 6.30 Uhr morgens gehen insgesamt 3.500 Einzelstarter sowie 650 Staffeln (je ein Staffelmitglied bewältigt eine Disziplin) auf die Strecke. Die letzten Läufer kommen erst nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22.30 Uhr ins Ziel. 2018 holte sich Sebastian Kienle zum ersten Mal den Sieg in Roth. Als schnellste Frau ging Daniela Sämmler über die Ziellinie.