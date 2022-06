Challenge Roth: BR überträgt Triathlon-Großereignis live

Der Bayerische Rundfunk überträgt den Langdistanztriathlon Challenge Roth am 3. Juli live. Zuschauer können das Rennen von 6.15 bis 15.30 Uhr komplett im Livestream auf BR24 Sport und sportschau.de sehen. Vom Start bis zum Finish können somit alle Challenge-Fans das Rennen komplett und ohne Unterbrechung verfolgen.

Von 6.15 Uhr bis 15.30 Uhr überträgt das BR Fernsehen live, mit einer zweistündigen Pause von 10 Uhr bis 12 Uhr. Zusätzlich berichtet der BR den ganzen Renntag sowie in den Tagen rund ums Rennen auf all seinen Kanälen vom Triathlonspektakel in Roth.

BR-Sportchef: "Herausforderung neun Stunden zu senden"

Der Triathlon in Roth sei nicht nur für die Region etwas ganz Besonderes, sagt Christoph Netzel, Sportchef beim Bayerischen Rundfunk. Auch für den BR sei es immer wieder eine spezielle Herausforderung, beim Spektakel in Franken im Fernsehen und im Livestream über die Langdistanz zu gehen und neun Stunden zu senden. "Wir freuen uns auf die einmalige Atmosphäre in Roth, die wir gerne nach Hause transportieren", so BR-Sportchef Netzel.

Challenge Roth ohne Corona-Beschränkungen

Nach zwei Jahren kann der Challenge Roth wieder ohne Beschränkungen stattfinden. "Wir feiern 20 Jahre Challenge in Roth und endlich kommt der Solarer Berg und die vielen Stimmungsnester an der gesamten Strecke zurück", erklärt Kathrin Walchshöfer-Helneder, Geschäftsführerin von Team Challenge.

Beim Challenge Roth am 3. Juli müssen die Sportler 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Mit vier aktiven deutschen Weltmeistern Jan Frodeno, Anne Haug, Patrick Lange und Sebastian Kienle ist ein Spitzen-Athleten-Feld am Start.