Challenge Roth: BR überträgt Triathlon-Großereignis live

Auf sportschau.de und auf BR24Sport.de wird der Challenge Roth am 5. September ab dem Schwimmstart um 06.55 Uhr im Main-Donau-Kanal per Livestream übertragen. Im BR Fernsehen ist das Rennen von 10.00 Uhr bis zum Zieleinlauf der Profi-Damen um 16.00 Uhr zu sehen.

Appell an Fans: In Pandemie-Zeiten TV-Angebot annehmen

"Wir sind sehr dankbar, dass die Programmverantwortlichen des BR nach 2019 wieder eine solche umfassende Live-Berichterstattung ermöglichen und der Triathlon-Landkreis Roth auf diese Weise gewürdigt wird", so Challenge-Geschäftsführerin Kathrin Walchshöfer-Helneder. Gleichzeitig appellierte sie in Pandemie-Zeiten an die Triathlon-Fans, das BR-Angebot anzunehmen, sich dieses Jahr also nicht an der Strecke zu versammeln. Der Triathlon mit 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einem Marathon-Lauf von 42,2 Kilometern ließe sich bequem von zu Hause aus anzuschauen.

Hygienekonzept und neue Radstrecke

Der Challenge Roth soll mit einem umfangreichen Hygienekonzept (Drei-G-Regel, Maskenpflicht, Abstandsregelung) stattfinden. Zudem wurde die Radstrecke für die diesjährige Veranstaltung geändert. Statt über den Kränzleinsberg und den berühmten Solarer Berg führt die Route nun über Eysölden über Mindorf und Jahrdsdorf. Diese Änderungen seien nötig, um Menschenansammlungen – wie zum Beispiel am Solarer Berg üblich – zu vermeiden. Außerdem gebe es entlang der bisherigen Strecke zahlreiche Baustellen, die so vermieden werden.

Weniger Starter, kein Rahmenprogramm

Das sonst recht umfangreiche Rahmenprogramm, fällt ebenfalls aus. Betroffen sind etwa die Pasta Party, der Bambini Run oder die Bayern3-Partys in Roth und Heideck. Außerdem wurde das Starterfeld um die Hälfte reduziert.

BR-Sportchef: Challenge Roth ist "Herzensangelegenheit"

"Roth ist für uns ein Heimspiel und eine Herzensangelegenheit: Dazu zählt in diesen schwierigen Zeiten auch Verlässlichkeit, deshalb sind wir natürlich auch 2021 am Start“, sagt Christoph Netzel, Sportchef des BR. Er freue sich, "den Fans erstklassigen Sport aus dem fränkischen Home of Triathlon zu zeigen, kombiniert mit interessanten Geschichten aus dem Landkreis."