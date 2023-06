Challenge Roth: BR Franken-Staffel mit tollem Auftritt ins Glück

Es war das Rennen der Superlative und Rekorde beim Challenge in Roth. Und auch die BR Franken-Staffel hat am Sonntag beim Triathlon einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Am Ende brauchte das Trio mit Jörg Kammerer und Michael Reuter aus Neuhof an der Zenn (Lkr. Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) und Jörg Haueis aus Marktleugast (Lkr. Kronach) weniger als 10 Stunden für die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und den abschließenden Marathon.

Jan Frodeno gratuliert dem glücklichen Trio

Mit einer Zeit von 9 Stunden und 59 Minuten blieb man knapp unter der angepeilten 10-Stunden-Marke und belegte Platz 64 unter 650 gemeldeten Staffeln. Und im Ziel war es dann kein Geringerer als der Olympiasieger und mehrfache Hawaii-Champion Jan Frodeno, der die BR Franken-Staffel in Empfang nahm. Ein toller Abschluss des Tages für die BR-Riege im Zielstadion in Roth.

3,8 Kilometer Schwimmen: "Eine Stunde schaff ich nicht"

Das Ende eines langen Tages, der am Morgen mit der ersten Disziplin des Langdistanztriathlons, dem Schwimmen im Kanal startete: Das vorher ausgerufene Ziel, die 3,8 km im Kanal in rund einer Stunde zu bewältigen, schien unserem Schwimmer dann doch etwas zu hoch gegriffen. "Das schaff ich nie", meinte Michael Reuter schon ein paar Tagen zuvor.

Obwohl der Schwimm-Meister aus Neuhof an der Zenn im Freibad seiner Heimatgemeinde täglich mit dem Element Wasser zu tun hat, stapelte er tief – um dann doch völlig überraschend nach einer Stunde und zwei Minuten schon wieder aus dem Wasser zu kommen.

180 Kilometer Radfahren "Es läuft einfach"

Die Leistung seines Teamkameraden beflügelte auch seinen Freund Jörg Kammerer, der mit 3.000 Kilometern Vorbereitung auf dem Rad ins Rennen ging. Er bewältigte die beiden 90-Kilometer-Runden mit einem Schnitt von 30 Kilometern pro Stunde – inklusive Solarer Berg und Kalvarienberg – auf dem Rad . "Es läuft prima", äußerte er unterwegs und blieb ebenfalls unter seiner angepeilten Zeit von sechs Stunden.

Wenn der Koch den Marathon läuft

Jörg Kammerer übergab schließlich an den dritten im Bunde, vor dem die 42,2 Kilometer lange Laufstrecke lag. Läufer Jörg Haueis aus Marktleugast zeigte beim Marathon einmal mehr, dass er zuverlässig wie ein Uhrwerk ist. Der Marathon-Mann im BR-Aufgebot ist eine feste Bank, wenn es um verlässliche Zeiten geht.

Platt, aber glücklich: "So was haben wir noch nie erlebt!"

Noch am Samstagabend hatte Haueis im heimischen Landgasthof in Marktleugast in der Küche gestanden, ehe der passionierte Jäger dann am Sonntagfrüh nach Roth aufgebrochen war. Sein Ziel: Auf der 42 Kilometer-Laufstrecke unter drei Stunden bleiben. Das klappte wie am Schnürchen, so dass die drei am Sonntagabend um kurz nach 19.00 Uhr ins Zielstadion einliefen. Kaputt, aber überglücklich, denn, so die drei unisono: "So was haben wir noch nie erlebt!"