Challenge Roth: BR-Franken-Staffel mit gelungener Generalprobe

Erste Disziplin: Schwimmen. Bei einer Wassertemperatur von 17 Grad ging Corinna Wehner in den Main. als Erste an den Start. Die 1,5 Kilometer lange Schwimmtrecke absolvierte sie in 32 Minuten. Die 24-Jährige aus Wülfershausen war damit Sechst-Schnellste im Wasser.

Dann schickte sie Stefan Dellert ins Rennen, der nun 40 Kilometer auf dem Rennrad zu bewältigen hatte - bei immer stärker aufkommendem Wind kein leichter Job an diesem Tag. Dellert musste seinem zu hohen Anfangstempo später etwas Tribut zollen, hatte aber auf dem welligen Kurs trotzdem einen guten Tag erwischt und brachte das Team mit einem Schnitt von 34 Stundenkilometern und einer Gesamtzeit von einer Stunde und elf Minuten um einen Rang nach vorne auf Platz fünf.

Zehn-Kilometer-Lauf von Altenkunstadt nach Weismain

Hochmotiviert startete danach der 31 Jahre alte Rafael Breitinger in den abschließenden zehn Kilometer langen Lauf. Der flache Kurs führte von Altenkunstadt nach Weismain - und der Versicherungskaufmann aus Aubstadt zeigte, warum er zu Recht als Ersatzmann nominiert worden war. In einer gleichmäßigen Zeit von 4:40 Minuten pro Kilometer lief er schließlich nach 44 Minuten über die Ziellinie.

Mit einer Gesamtzeit aller drei Disziplinen von zwei Stunden und 27 Minuten bedeutete das in der Endabrechnung Platz 5 für die Franken-Staffel des BR.

Triathlon-Team des BR-Franken startet beim Challenge Roth

Am 3. Juli wollen die drei Unterfranken im Team des BR-Franken beim Challenge in Roth an den Start gehen. Burgkunstadt sollte dafür als gelungene Generalrobe dienen. Die Distanzen in Roth sind allerdings länger und schwerer. Unter anderem haben drei Sieger der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ihr Kommen zugesagt. Die Bayreutherin Anne Haug will ihren Titel verteidigen.