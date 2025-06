Triathlon-Klassiker Challenge Roth: Zeitplan, Favoriten, Strecke

Am 6. Juli steigt der Challenge Roth 2025. Der Langstrecken-Triathlon in Franken besticht durch seine familiäre Atmosphäre. Viele hochkarätige Triathleten starten in Roth.

TV und Livestream Challenge Roth 2025

BR24Sport überträgt den Klassiker live am 6. Juli ab 6.15 Uhr. Vom Start bis zum Finish der besten Athleten/Athletinnen können alle Challenge-Fans das Rennen komplett und ohne Unterbrechung bis 15.15 Uhr verfolgen. Von 6.15 bis 11.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 15.15 Uhr überträgt der Bayerische Rundfunk auch live im BR Fernsehen.

Zeitplan der Challenge Roth 2025

6.15 Uhr: Beginn der TV-Übertragung im BR Fernsehen und des Livestreams bei BR24Sport

6.30 Uhr: Schwimmstart

ca. 13.53 Uhr: Einlauf des Siegers

ca. 14.39 Uhr: Einlauf der Siegerin

ca. 16.30 Uhr: Einlauf der Sieger-Staffel

Nach dem Triathlon

20.00 Uhr: Siegerehrung Top-drei-Trophy-Staffeln im Stadion

ab 21.00 Uhr: Finishline-Party im Zielbereich

ab 23.20 Uhr: Letzte Finisher und Abschluss-Show

Wie verläuft die Triathlon-Strecke?

Die Athleten müssen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathon über 42,195 Kilometer bewältigen. Los geht's mit dem Schwimmen im Main-Donau-Kanal.

Danach geht's auf die zwei Runden der insgesamt 180 Kilometer langen Radstrecke mit dem Highlight über den legendären Solarer Berg. Der abschließende Marathon führt dann wieder am Kanal entlang, über den Rother Marktplatz, Büchenbach und das Ziel in Roth.

Wer sind 2025 die bekanntesten Teilnehmer und die Favoriten?

Die Ironman-Weltmeister Laura Philipp und Sam Laidlow (Großbritannien) gelten in diesem Jahr als Top-Favoriten. Bei den Frauen rechnen sich Publikumsliebling Fenella Langridge (Großbritannien) und die Australierin Grace Thek Chancen aus.

Bei den Männer will außerdem der Vorjahreszweite Tom Bishop (Großbritannien) seinen ersten Roth-Triumph. Auch der beste Deutsche 2024, Jan Stratmann, ist wieder dabei. Andi Dreitz, der Challenge-Sieger 2019, ist nach langwieriger Verletzung seit dem vergangenen Jahr wieder zurück und ist ebenfalls ein Kandidat fürs Podest.

Fußball-Weltmeister startet in Roth

Nicht im Favoritenkreis, aber sicherlich im Fokus: André Schürrle, Fußball-Weltmeister von 2014 in Brasilien, startet erstmals in Roth. Seit dem Ende seiner Profikarriere hat der 34-Jährige den Extremsport für sich entdeckt. "Ein Langstrecken-Triathlon ist für mich das Maximum - mehr kann ich mir aktuell kaum vorstellen", sagte Schürrle im Vorfeld.