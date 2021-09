Chad Nehring: "Ich musste das Schlittschuhfahren neu lernen"

Sein Spitzname: Chuck Norris – sein Beruf: Bad Guy und Tore schießen – einmal runter vom Eis ist Augsburgs neuer Chad Nehring eine Seele von Mensch, lächelt viel – im Spiel aber war er immer harter Hund. Nehring landet viele Volltreffer, nicht nur ins Tor, sondern auch in die Körper der Gegenspieler.

Dann kam der 22. November 2019. "Ich bin im Spiel unglücklich aufs Eis geknallt. Tat weh, aber egal. Später ist mein Kopf fast explodiert, ich hatte Tinnitus aber habe zu Ende gespielt, weil man das als Eishockeyspieler eben so macht", erinnerte sich Nehring an den Tag, der sein Leben veränderte.

Ein medizinisches Rätsel

Minuten später brach der 34-Jährige zusammen, auch Wochen danach konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Den Grund kannte zunächst niemand. Körperlich schien alles in Ordnung, denn sämtliche Untersuchungen an Knochen und Gehirn waren ohne Auffälligkeiten.

Viele unterstellten Nehring daraufhin ein mentales Problem. In einer Spezialklinik wurde man dann fündig. "Sie hatten mir Wasser ins Ohr geschüttet, um den Gleichgewichtssinn zu testen. Da war ziemlich viel kaputt, das Hirn wusste zum Teil nicht, was die Hände und Beine als nächstes machen und wohin die Augen schauen. Da hat nicht mehr viel funktioniert", erklärte Nehring seinen Befund.

Nehring lernte das Schlittschuhfahren neu

Der Weg zurück war mühsam. Monate lang absolvierte Nehring Augen-Kopf- und Nackentraining und musste alles an Koordination neu lernen - sogar das Schlittschuhfahren. Doch für sein großes Ziel, wieder aufs Eis zu gehen, tat er alles, und schaffte tatsächlich wieder den Weg aufs Eis.

Der Deutsch-Kanadier spielte zunächst in einer Art Seniorenliga, wo man nicht checken darf. "Die Angst vor Gegenspielern war weg und das Gefühl fürs Spiel ist langsam wiedergekommen", erinnerte sich Nehring.

Comeback bei den Augsburger Panthern

Bei den Augsburger Panthern hat Nehring vor kurzem sein erstes Profimatch seit fast zwei Jahren absolviert. "Der ist ein Kämpfer. Er wirkt topfit und bringt uns offensiv die Qualitäten, die wir vielleicht letztes Jahr ein bisschen vermisst haben", lautete das Fazit von Stürmer Marco Sternheimer.

Ein großes Ziel hat Nehring noch: "Bevor ich in Rente gehe, will ich einen Profititel", stellte der Mittelstürmer klar. Das unterscheidet ihn nämlich noch von Chuck Norris. Der war tatsächlich mal Karate-Weltmeister, und hatte einen Titel, den Nehring auch verdient hätte: Figther of the year.