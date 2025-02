Celtic Glasgow - FC Bayern | 12.02., 21 Uhr | Radioreportage

Machbarer Job für den FC Bayern in der Champions League? Bei Vincent Kompany kribbelt es vor der Königsklassen-Ehrenrunde des FC Bayern in einer Fußball-Kultstätte. "Das war eines der lautesten Auswärtsspiele, die ich in meiner Karriere als Spieler je hatte", sagte der Münchner Coach vor der Play-off-Prüfung bei Celtic Glasgow. "Wir machen diesen Job auch deswegen. Diese Momente sind unglaubliche Möglichkeiten, etwas zu erreichen und zu erleben."

Im energiegeladenen Celtic Park, in dem Kompany einst mit dem RSC Anderlecht als Spieler 1:3 verlor, will der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch nur sechs Tage vor dem Rückspiel nicht nur den Grundstein für den Achtelfinal-Einzug legen.

Das Starensemble möchte in dem Duell rund um den Liga-Gipfel gegen Leverkusen auch eine karge K.o.-Runden-Bilanz aufhübschen: Der letzte Auswärtssieg in Alles-oder-Nichts-Spielen liegt schon zwei Jahre zurück. Am 14. Februar 2023 gewann Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann mit 1:0 bei Paris Saint-Germain. "Wer die Schotten unterschätzt, hat sie noch nie im Celtic Park erlebt. Diese Atmosphäre ist der Wahnsinn; das wird ein echtes Highlight", sagte Thomas Müller.