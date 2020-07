CAS Urteil: Too big to fail - auch im Fußball

Es bleibt dabei: Keine Strafen für die großen Fußballklubs. Als die UEFA vor rund zehn Jahren das Financial Fair Play eingeführt hat, war die Idee, so die Überschuldung der europäischen Klubs zu beseitigen. Die Grundregel dabei lautet: Ein Verein darf nicht mehr Geld ausgeben, als er einnimmt. Christian Müller war als ehemaliger Finanzchef der deutschen Fußballliga an der Ausarbeitung beteiligt. Er ist fassungslos und "total enttäuscht" von der Entscheidung des CAS: "Das ist das Waterloo für die Sportregelwerke. Eine Strafe von zehn Millionen Euro ist einfach eine Lachnummer, das hätte man sich auch sparen können."

Anwälte haben Druck ausgeübt

Antoine Duval, Experte für Europäisches und Internationales Sportrecht am ASSER-Institut in Den Haag, ist sich sicher, dass aus dieser Entscheidung hängen bleibt: "Große Klubs, die sich teure Anwälte und kreative Wirtschaftsprüfer leisten können, kommen viel besser mit den Financial Fairplay Regeln zurecht als mittlere und kleinere Klub, die sich diese Anwälte und Buchhalter nicht leisten können." In diese Richtung gehen auch die Informationen, die der ehemalige DFL-Finanzvorstand Christian Müller hat:

"Was ich gehört habe, aus dem Hause der UEFA oder des europäischen Fußballs in Nyon, ist, dass ein unglaublich hoher Druck aufgebaut wurde von Manchester City und dass die Anwälte wirklich bis an die Zähne bewaffnet aggressiv aufgetreten sind. Einschüchterungsversuche haben dort stattgefunden. Ob das so weit geht, dass auch die drei Richter eingeschüchtert wurden, das kann man nicht beurteilen als Außenstehender." Christian Müller, ehemaliger Finanzchef der DFL