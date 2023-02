Cancelo küsst FC Bayern wach: Neuzugang als Siegbringer in Mainz

Einer hatte diese Aktion schon vorausgeahnt, diese genau getimte Flanke, die dem FC Bayern München den Mittwochabend versüßen sollte. Der FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann saß in aller Ruhe in der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Er sprach vor grünem Hintergrund über das anstehende DFB-Pokalachtelfinale beim FSV Mainz 05. Und er erläuterte die Vorzüge des frisch verpflichteten Rechtsverteidigers Joao Cancelo. "Er kann verschiedene Positionen spielen, ist ein offensivstarker Außenverteidiger und kann links wie rechts auflaufen. Er hat die Fähigkeit, schnell nach innen zu spielen und schlägt sehr gute Flanken an den zweiten Pfosten."

Letzteres geschah dann bereits früh beim 4:0 in Mainz: Cancelo wackelte ein wenig um seinen Gegenspieler Aaron herum und flankte dann mit rechts an besagten zweiten Pfosten, an den sich der Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting orientierte und das so wichtige 1:0 für den FCB im K.o.-Spiel schoss. Gerade einmal 17 Minuten hat Cancelo also zur Eingewöhnung benötigt. Der Torschütze zeigte beim Jubeln anschließend auch direkt auf den brillanten Vorlagengeber als Initiator des Tores.

Spätestens jetzt war Cancelo echter Münchner - samt gefürchtetem Sieger-Gen. Oder hat er das Sieger-Gen erst wieder nach München zurückgebracht?