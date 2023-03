BVB-Verfolger: Das hat sich Nagelsmann "anders vorgestellt"

Nagelsmann: "Verdiente Niederlage"

Auch Trainer Nagelsmann sprach dementsprechend von einer "verdienten Niederlage". Die Münchner waren "außer in den letzten zehn Minuten die schlechtere Mannschaft", erklärte der Coach. Sein Fazit lautet: "Wir waren nach vorne träge und defensiv relativ viel alleine". Noch drastischer schilderte es der Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen - das habe ich so selten erlebt". Für ihn war sein Team "in allen Bereichen unterlegen".

Auch der Torschütze Kimmich meinte: "Ich sehe nichts Positives in dem Spiel heute." Und Thomas Müller konstatierte: Gegen Leverkusen habe sein Team "leider wenig von dem gezeigt, was uns in den letzten Spielen stark gemacht hat". Deshalb müsste man sich "schon einige Fragen stellen". Die konnte der Coach nach Spielende allerdings noch nicht beantworten. Warum seine Mannschaft "keine Power hatte, kann ich nicht erklären", sagte Nagelsmann.

Sieg gegen den BVB, sonst wird die Meisterschaft schwierig

Immerhin wurden die drohenden Gelb-Sperren der vorbelasteten Leon Goretzka, Matthijs de Ligt und Leroy Sané vermieden. Die in Leverkusen verwarnten Dayot Upamecano und Josip Stanišić sowie Benjamin Pavard waren noch nicht vorbelastet und dürften im Spitzenspiel auflaufen. Für diese Partie hat Nagelsmann eine klare Ansage: "Wir müssen da auf jeden Fall gewinnen, sonst wird es schwierig, die Meisterschaft zu gewinnen".