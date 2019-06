BVB-Talent Paul-Philipp Besong stürmt für den 1. FC Nürnberg

Der 18-jährige Angreifer holte gerade mit der U19 der Dortmunder die Deutsche Meisterschaft. Er kommt aus der Nachwuchsakademie von Borussia Dortmund. Beim Finale gegen den VfB Stuttgart, das Dortmund mit 5:3 gewann, traf Besong zwei Mal.

"Wir sind froh, dass wir ihn von einer Zukunft beim Club überzeugen konnten." Robert Palikuca, Sportvorstand1. FC Nürnberg

Sprung in erste Mannschaft möglich

Besong soll zunächst in der U21 der Franken Tore schießen. Doch er könnte durchaus auch in der Zweiten Bundesliga zum Zug kommen, so Palikuca: "Wir sehen in ihm aber durchaus das Potenzial, dass er schon in der laufenden Saison den Sprung in die Profimannschaft schaffen kann."

Über Vertragslaufzeit und die finanziellen Absprachen wurde nichts bekannt gegeben.