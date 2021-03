BVB steht Dank Haaland im Viertelfinale der Champions League

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist erstmals seit vier Jahren ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Der Mannschaft von Trainer Edin Terzic genügte im Achtelfinal-Rückspiel den FC Sevilla ein 2:2 (1:0). Das Hinspiel hatte der BVB mit 3:2 gewonnen.

Haaland überragt einmal mehr den BVB-Kader

Mit erneut zwei Toren war der Norweger Erling Haaland in Dortmund der überragende Fußballer der Partie (35./54. Foulelfmeter). Schon im Hinspiel hatte der 20-Jährige doppelt getroffen. Youssef En-Nesyri (69./Foulelfmeter/90.+6) traf ebenfalls doppelt und brachte Dortmund mit dem zweiten Tor in den letzten Sekunden noch mal ins Schwitzen. Mit nun zehn Treffern ist Haaland der beste Torschütze der Königsklasse in dieser Saison.

Kuriosität Dank Video-Assistent

Dem zweiten Treffer war ein kurioses Kapitel unter Beteiligung des VAR vorausgegangen. Erst pfiff der Schiedsrichter das vermeintliche 2:0 zurück und gab stattdessen Elfmeter für den BVB wegen eines Fouls fast eine Minute zuvor. Haaland verschoss, durfte aber erneut ran, weil sich Sevillas Torwart zu früh bewegte und war dann im zweiten Anlauf erfolgreich.