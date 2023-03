BVB-Anführer Nico Schlotterbeck erwartet "gereizte Bayern"

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat seinen Eindruck hinterlassen im Duell mit dem FC Bayern. In der Hinrunde legte er mit einer maßgeschneiderten Flanke das 2:2 von Anthony Modeste in letzter Minute vor. Unvergessen auch wie der Trainer Oliver Kahn damals auf der Tribüne reagierte. Seine Wut-Attacke erinnerte an frühere Torwarttage. Nun stehen für Schlotterbeck in der kommenden Woche erst einmal die Länderspiele mit der Nationalmannschaft an.

Doch danach wartet das Rückspiel in München: Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund, also der neuerdings Zweite den Ersten. Schlotterbeck blickt daher mit reichlich Selbstvertrauen auf den Bundesliga-Gipfel. "Wir haben in diesem Jahr mehr Punkte geholt als sie und sind in der Liga noch ungeschlagen - das sind zwei sehr gute Voraussetzungen. Wenn jeder seine Top-Leistung abruft, können wir in München gewinnen", sagte der 23-Jährige der Sport Bild.