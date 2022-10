BVB - FC Bayern: Der Klassiker, der rein statistisch keiner ist

Natürlich, mit dem BVB und den Bayern treffen am Samstag (18.30 Uhr/Radio-Live-Reportage im BR24 Livecenter) die zwei besten deutschen Teams des letzten Jahrzehnts aufeinander. Dortmund war im Jahr 2012 der letzte deutsche Meister, der nicht FC Bayern hieß. In der Bundesliga und in Europa haben die Schwarz-Gelben ihre Stellung als deutsche Nummer zwei immer mit wenigen Ausnahmen wieder untermauert.

Zuletzt 34:11 Tore, 9:1 Siege für den FC Bayern

Doch seit einigen Jahren liest sich die Bilanz dieses Duells, das die Massen fasziniert, doch sehr einseitig. Nicht nur, dass der Rekordmeister die letzten drei Duelle in Dortmund für sich entscheiden konnte. In den letzten zehn Bundesliga-Partien gewann insgesamt neunmal der FCB. Torverhältnis: 34:11 für die Bayern.

Die letzte Münchner Niederlage in Dortmund datiert vom 10. November 2018 (2:3). Zuhause ist es sogar noch länger her, dass eine Münchner Elf mal verlor: 2017 im DFB-Pokal - der Bayern-Trainer hieß damals noch Carlo Ancelotti.

Coman mit bester Bilanz gegen Dortmund

Statistisch gesehen wäre es eine gute Idee, wenn Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Samstag den gerade wiedergenesenen Kingsley Coman aufbieten würde. Der Franzose gewann alle neun Spiele gegen den BVB, in denen er zum Einsatz kam und hält damit den Rekord für die längste Siegesserie eines Spielers in diesem Duell. Im Übrigen ist er der einzige Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der mindestens neunmal gegen den BVB spielte und jedes dieser Spiele gewann.