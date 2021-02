Burchert rettet Fürth einen Punkt beim HSV

HSV aktiver - Fürth steht gut

Die Norddeutschen gaben bereits in der Anfangsphase den Takt vor, konnten sich trotz hoher Präsenz im letzten Felddrittel aber keine klaren Abschlüsse erarbeiten. Das Kleeblatt baute seine Spielanteile nach gut 20 Minuten aus und bewegte sich eine gute Viertelstunde auf Augenhöhe, blieb im letzten Felddrittel aber ebenfalls harmlos. In der Schlussphase riss die Thioune-Truppe die Kontrolle zwar wieder an sich, doch zu mehr als zu ein paar wenigen geblockten Schüssen führte dies nicht.

Gelb-Rot für Ernst - HSV hat Siegtreffer mehrfach auf dem Fuß

Ab der 57. Minute hatten die Hamburger einen Spieler mehr auf dem Platz: Der bereits verwarnte Fürther Sebastian Ernst war unglücklich Aaron Hunt auf den Fuß getreten und hatte dafür von Schiedsrichter Sascha Stegemann Gelb-Rot gesehen. Die beste Chance vergab Torjäger Simon Terodde, der aus sechs Metern an Verteidiger Maximilian Bauer scheiterte (65.).

In der 76. Minute jubelten die Hamburger, Schütze David Kinsombi stand aber im Abseits. Nach Überprüfung diurch den VAR wurde der Treffer zurückgenommen. Drei Minuten vor dem Ende hielt dann Fürths Keeper Sascha Burchert mit einer Glanzparade das 0:0 fest.