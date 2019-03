Grundsatzurteil: Wer zahlt für Polizeieinsätze beim Fußball?

Präzedenzfall im Nordderby

Am 25. April 2016 hatte die DFL gegen den ersten Gebührenbescheid der Freien Hansestadt Bremen, den sie nach dem Nordderby Werder gegen den HSV am 19. April 2015 erhoben hatte, Klage eingereicht. Mit dem Urteil vom 17. Mai 2017 stufte das Verwaltungsgericht Bremen den Gebührenbescheid als rechtswidrig ein und hob ihn wieder auf. Im Berufungsverfahren hob das Oberverwaltungsgericht Bremen aber am 21. Februar 2018 das erste Urteil auf und wies die Klage der DFL damit ab. Nach dem Urteil vom Bundesverwaltungsgericht am Freitag ist nur noch die Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe möglich.