"Ich bin weit davon entfernt, irgendeine Schwarzmalerei zu betreiben, weil ich einfach daran glaube, dass wir eine gute Basis haben", sagte die 51-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Voss-Tecklenburg betonte, dass die anderen Nationen einen richtig guten Job machten und Deutschland sowie den alten und neuen Weltmeister USA lange Zeit als Vorbild gesehen hätten. Sie wehrte sich aber dagegen, "irgendetwas verschlafen zu haben". Der deutsche Frauenfußball war im Anschluss an das Viertelfinal-Aus bei der WM in Frankreich mächtig in die Mangel genommen worden. Vorwürfe zu fehlenden Investitionen, verschlafenen Entwicklungen, mangelnder Professionalisierung waren laut geworden.

Voss-Tecklenburg; "Werden die Augen offen halten"

Die Bundestrainerin sieht die Defizite und schaut positiv nach vorne. "Unsere Themenfelder sind bekannt und wir werden versuchen, uns sukzessive und step by step dort weiter zu entwickeln", sagte Voss-Tecklenburg: "Wir haben mit den U-Teams relativ gute Erfolge, wir müssen vielleicht noch individueller schauen. Aber wir werden die Augen offen halten." Nach ihrem anstehenden Urlaub wird sich "MVT" Mitte August mit ihrem Trainerteam zusammensetzen und den "eingeschlagenen Prozess und Weg weitergehen", sagte sie.

Nächste Aufgabe steht schon an

Ende August geht es für die DFB-Frauen dann schon mit der nächsten Aufgabe weiter, dem Auftakt in die EM-Qualifikation. Erster Gegner am 31. August in Kassel ist Montenegro - drei Tage später reist das Team zum ersten Auswärtsspiel nach Lwiw/Ukraine (3. September). "Die Reise geht weiter", sagt Voss-Tecklenburg, "auch wenn dieses Mal das Ende sehr wehgetan hat".