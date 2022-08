Bundestrainerin Voss-Tecklenburg gegen "Equal Pay"

Bessere Strukturen, bessere Talent-Förderung und die Professionalisierung der Bundesliga seien die vorrangigen Ziele im Frauen-Fußball, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Gespräch bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1. Von gleicher Bezahlung hält sie erstmal nichts: "Wir werden nie in die Dimension kommen wie der Männer-Fußball. Und das wäre auch nicht gut." Die wichtigsten Aussagen im Überblick.

Martina Voss-Tecklenburg über...

die Euphorie, die die Frauen-Fußball-EM ausgelöst hat:

"Ich merke jetzt auch, wie viele Menschen mich persönlich ansprechen. Was für ein tolles Bild diese Mannschaft abgegeben hat, vor allen Dingen was für einen tollen Fußball wir gespielt haben. Das scheint die Menschen begeistert zu haben. Und als Trainerin wird dir das immer erst im Nachgang bewusst. Während man im Turnier ist, kriegt man das alles gar nicht so mit. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir wirklich begeisternden Fußball spielen konnten."

das verlorene Finale gegen England:

"Ich bin auf jeden Fall noch am Verarbeiten. Ich werde ja auch täglich von irgendjemandem drauf angesprochen. Es ist nicht so, dass ich die Niederlage noch nicht verarbeitet oder auch akzeptiert habe. Das gehört ja einfach zum Sport dazu. Ich möchte aber tatsächlich noch Antworten bekommen. Antworten, warum eine vermeintlich klare Entscheidung nicht gesehen wird, warum wir nicht diesen Elfmeter bekommen haben. Und dann ist immer noch ein bisschen Bauchgrummeln. Wir schauen einerseits mit Stolz zurück, aber wir schauen auch nach vorne auf die neuen Aufgaben."

den Start der Frauen-Bundesliga:

"Ich bin mir sicher, dass jetzt mehr Fans ins Stadion kommen, dass sie unsere Nationalspielerin, die sich so hervorragend präsentiert haben, auch in den Stadien der Frauen-Bundesliga live erleben wollen. Wir haben ein tolles Auftaktspiel mit Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München im großen Stadion. Ich glaube, es geht jetzt ein bisschen was. Wir haben ein tolles Länderspiel im Oktober in Dresden gegen Frankreich. Da wollen wir volle Hütte haben. Aber es wird im Rahmen bleiben müssen. Wir müssen auch strukturelle Veränderungen angehen. Wir müssen ja auch in der Talentförderung schauen. Wir müssen jetzt diesen Rausch, den wir im Sommer hatten nachhaltig nutzen und die Themen jetzt sukzessive und gut strukturiert angehen."

den Vorschlag von "Equal Pay" im Fußball:

"Da muss ich dem Bundeskanzler (der den Vorschlag gemacht hat, Anm. d. Red.) widersprechen. Wir haben gesagt, wir wollen erst mal ‚Equal Play‘ haben, dass wir bessere Strukturen haben, dass wir Talent-Gerechtigkeit haben, dass alle Mädchen Fußball spielen können. Und mein erster Ansatz wäre, dass wir alle Bundesligaspielerinnen zu Profis machen können, heißt Grundgehälter in der Liga. Aber nicht ein ‚Equal Pay‘ in der Dimension der Männer. Ich würde mir eine Angleichung wünschen, also bei den Männern vielleicht ein bisschen weniger, bei den Frauen ein wenig mehr. Vielleicht irgendwann für den gleichen Titel, den Männer und Frauen erreichen, auch das gleiche Geld. Aber wir werden nie in die Dimension kommen wie der Männer-Fußball. Und das wäre auch nicht gut."