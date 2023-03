Bundestrainerin schreibt Gwinn und Dallmann noch nicht für WM ab

Für Giulia Gwinn und Linda Dallmann ist die Saison vorzeitig beendet. Die beiden Spielerinnen des FC Bayern können ihr Team weder im Kampf um die Meisterschaft noch im wichtigen Champions-League-Auswärtsspiel beim FC Arsenal (Mittwoch, 21 Uhr, Livereportage zum Hören) unterstützen.

Vom 20. Juli bis 20. August findet in Australien die WM statt. Werden die Bayern-Spielerinnen noch rechtzeitig fit? Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat jedenfalls weiter Hoffnung auf eine WM-Teilnahme der verletzten Gwinn und Dallmann. "Es wäre nicht schlau zu sagen, es gibt keine Chance", sagte die 55-Jährige in einer Video-Schalte am Mittwoch über das Duo vom FC Bayern München. "Wir sind im laufenden Austausch mit den beiden. Aber klar steht jetzt erst mal der gesundheitliche Prozess im Vordergrund."

Gwinn absolviert Reha-Programm

Die 23 Jahre alte Gwinn absolviert nach ihrem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober ein Reha-Programm. Die Abwehrakteurin war bei der EM 2022 in England Stammspielerin und eine der herausragenden Kräfte im Team der Vize-Europameisterinnen. Die 28 Jahre alte Dallmann kam bei allen sechs Turnierspielen zum Einsatz, fünfmal wurde die Angreiferin dabei eingewechselt. Sie erlitt vor vier Wochen einen Syndesmosebandriss.

Programm bis zur WM

Die DFB-Frauen absolvieren im April noch zwei Testspiele. Am 11. April treffen sie in Nürnberg (18.00 Uhr/ARD) auf Brasilien. Vier Tage vorher ist das Team in Sittard im Gastspiel mit den Niederländerinnen gefordert.

Von Ende Juni an sind dann zwei Trainingslager in Herzogenaurach geplant, davor wird zumindest der vorläufige WM-Kader nominiert. Am 11. Juli ist Abflug nach Australien, wo das deutsche Team in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea trifft.

Positiv-Beispiel Popp

Voss-Tecklenburg erinnerte im Zusammenhang mit den beiden Münchnerinnen auch an Marina Hegering und Alexandra Popp (beide VfL Wolfsburg). Hegering war mit nur ganz wenig Spielpraxis mit nach England gereist und hatte sich dort zur Abwehrchefin aufgeschwungen.

Kapitänin Popp kämpfte sich nach einer langen Verletzungspause zurück und wurde gar zum deutschen EM-Star. "Niemand hatte damals darauf gesetzt, dass Marina oder auch Alex in EM-Form kommen", sagte die Bundestrainerin.