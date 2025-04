Bundestrainer stellt Zukunft des Augsburger Kanu-Kanals infrage

Es ist ein trauriger Anblick: Wo sonst Wassermassen durch die Betonwanne des Augsburger Olympia-Eiskanals donnern, plätschert ein kleines Rinnsal. Direkt nach den Wettbewerben vom Wochenende - den jährlichen Qualifikationsrennen für die Nationalmannschaft - hat Kraftwerksbetreiber Uniper, wie vereinbart, den Wasserstrom gedrosselt. An Wildwassersport ist jetzt nicht mehr zu denken. Die Wettkämpfe sind vorbei, die Kanuten weitergezogen Richtung Leipzig, wo Teil zwei der Qualifikation stattfindet. Was bleibt, ist ein fader Beigeschmack, auch beim Augsburger Kanuten Noah Hegge: "Man will im Vorfeld auf dem Gewässer trainieren, ein Gefühl für Strömungsgeschwindigkeit, Wellen und Walzen bekommen. Das war nicht möglich, das war eine Herausforderung."

Worst-Case-Szenarien am Eiskanal eingetreten

Hegge, 26 Jahre und Bronzemedaillen-Gewinner bei Olympia in Paris, macht sich Sorgen um die Zukunft seines Sports in seiner Heimatstadt. Und diese Sorge ist begründet, gesteht Augsburgs Sportreferent Jürgen Enninger: "Der Eiskanal ist ein Indikator für den Klimawandel. Ich habe mir damals für die Kanu-WM die Worst-Case-Szenarien aufzeigen lassen, was kann schlimmstenfalls passieren? Da hieß es: Naja, so schlimm kann es nicht kommen."

Es kam so schlimm – und das schneller als gedacht. Die Weltmeisterschaften waren vor drei Jahren, ein großes Fest, mit alarmierend wenig Wasser. Die Wettkämpfe fanden damals allerdings im ohnehin trockenen Sommer statt, jetzt fehlt das Wasser bereits im eigentlich regenreichen Frühjahr, so Kanu-Bundestrainer Klaus Pohlen: "Ich kenne das nicht von früher, dass wir hier kein Wasser hatten, das war immer selbstverständlich, durch die Schneeschmelze und so weiter. Man muss sich jetzt Gedanken machen. Es gibt eine erste Machbarkeitsstudie der Stadt Augsburg, man beschäftigt sich mit dem Problem."

Machbarkeitsstudie für Olympia-Bewerbung

Diese Machbarkeitsstudie wurde nach den Weltmeisterschaften von einer Taskforce erarbeitet. Sie sollte aufzeigen, wie man den Eiskanal für eine neuerliche Olympia-Bewerbung mit München für das Jahr 2040 fit bekommt. "Wir hatten die Planungen für die Umleitung des Wassers und eine dauerhafte Bespannung des Eiskanals schon vorbereitet. Aber dass es so schnell akut wird, damit haben wir nicht gerechnet", so Enninger. In zwei bis vier Jahren könnte der Eiskanal mittels einer neuen Schleuse wohl wettkampfsicher gemacht werden, erklärt er. Doch das allein dürfte nicht reichen, kritisiert Bundestrainer Pohlen: "Jetzt müssen wir wirklich ganz schnell eine Lösung finden. Wir haben das ganze Ensemble für 22 Millionen Euro saniert, und jetzt bringen wir das nicht in Betrieb. Das kann nicht sein."