Bundestrainer Löw nach "brutaler Niederlage unter Druck

Verstört und angeschlagen wirkte der Bundestrainer nach dem 0:3 in Amsterdam. "Was nicht passieren darf, ist, dass wir die letzten zehn Minuten so auseinanderfallen", sagte er völlig resigniert. Die bittere Niederlage wird dementsprechend neue Diskussionen aufwerfen, ob der Langzeit-Bundestrainer noch der richtige Mann für den Neuaufbau ist. Löw ist sich der Krisenlage durchaus bewusst: "Dass in der Öffentlichkeit debattiert wird, ist normal. Dafür habe ich Verständnis. Aber es ist nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern", sagte er.

Parolen wie nach dem WM-Aus und Rechenspiele

Stattdessen gibt der 58-Jährige Parolen aus, die man nach der missglückten Weltmeisterschaft schon zu hören bekam: "Wir Trainer müssen die richtigen Schlüsse ziehen für das Spiel gegen Frankreich. Wir müssen in Paris als Mannschaft - und auch jeder Einzelne - Charakter zeigen". Ansonsten fängt er mit Rechenspielen an: Beim Weltmeister Frankreich will er unbedingt "möglichst einen Punkt machen" und zuhause gegen die Niederlande gewinnen. "Dann haben wir noch irgendwie eine Chance. Wenn wir das nicht tun, steigen wir in der Tat ab", bilanziert der Coach. Spätestens dann dürfte die Kritik am Bundestrainer noch lauter werden.

Grindel: "Nicht auseinanderdividieren lassen"

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat am Tag nach der Niederlage intern dazu aufgerufen, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. "Dass der Weg unserer Mannschaft nach der WM auch Rückschläge mit sich bringen kann, war uns allen klar. Umso wichtiger ist es, jetzt gemeinsam auf und neben dem Platz als ein Team zusammenzustehen", sagte der Verbandschef. Zu Löw äußerte er sich nicht konkret. Schnellschüsse lehnte der Funktionär aber vehement ab: "Unsere Konzentration gilt jetzt dem Spiel am Dienstag gegen Weltmeister Frankreich und danach dem Rückspiel gegen die Niederlande im November."